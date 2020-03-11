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11 Mart 2020, Çarşamba
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Caner yine yok

Caner yine yok

Siyah-beyazlılarda soğuk algınlığı bulunan dün sabahki idmanda da yer almadı.

Siyah-beyazlılarda soğuk algınlığı bulunan dün sabahki idmanda da yer almadı. İkinci antrenmana da katılmayan tecrübeli sol bekin maç gününe kadar iyileşmesi bekleniyor. 'ta takımdan ayrı çalışan Dorukhan Toköz ile sezonu kapatan Douglas derbide kesin oynamayacak
  1. 11.3.2020
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