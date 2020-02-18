Beşiktaş'a sürpriz hoca! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı
Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, futbol aklı olarak Mircea Lucescu'yu 1 numaralı isim yapmayı düşünüyordu. Rumen teknik direktörle mutabakat sağlayamayan Kartal'da, Türk futbolunun duayen ismi Mustafa Denizli ismi ön plana çıktı. Buna göre Denizli'den "Geleceğin Beşiktaş'ı"nın kurulması istenecek. İşte detaylar...
Beşiktaş futbolun yeniden yapılandırması Mustafa Denizli'ye emanet etmek istiyor. Bu görev için daha önce Mircea Lucescu düşünülmüştü.
Ajansspor'un haberine göre, 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası' nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran Mustafa Denizli, siyah beyazlılar geri dönebilir.
Ahmet Nur Çebi yönetimi, Denizli'yi koordinatör sıfatıyla futbolun başına getirerek, uzun vadeli bir yeniden yapılandırma hamlesini başlatmak istiyor. A takımı Sergen Yalçın'a teslim eden yönetim, Denizli'den genç yetenekleri keşfedip üstyapıya taşımasını istiyor.
SERGEN İÇİN ÇOK ÖZEL
Denizli, 6 ay futboldan uzak kaldığı halde Sergen Yalçın'ı 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerin milli takım kadrosuna alarak oynatmıştı.
ÖNCE LUCESCU DENİLDİ
Fotbol koordinatörlüğü için ortaya atılan ve görüşme de yapılan ilk isim Beşiktaş'ı 100. yılda şampiyon yapan Mircea Lucescu' ydu. Ancak Rumen hoca ile haftalar geçse de tam bir mutabakat sağlanamadı. Bu süreçte sürpriz şekilde Denizli ismi gündeme geldi.
Yönetimin, bu göreve sıcak bakan kurt hoca ile yakın zamanda temas kurması bekleniyor.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPTI
Denizli, üç büyükleri şampiyon yapan tek hoca olarak Türkiye Futbol tarihine adını yazdırdı.
1987-88 sezonunda Galatasaray'ı, 2000-2001'de Fenerbahçe'yi şampiyon yapan 71 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı da 2008-2009'da mutlu sona ulaştırdı.
Hücum futbolunu Türkiye'de yerleştiren isim olan, Galatasaray'ı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (Bugünkü Şampiyonlar Ligi) yarı finale taşıyan Denizli, milli takımı da Euro 2000'de çeyrek finale çıkarmıştı.
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Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Beşiktaş'a sürpriz hoca! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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