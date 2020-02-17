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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'ta 4 isim bir Quaresma etmedi!

Beşiktaş'ta 4 isim bir Quaresma etmedi!

sezon başında 'ya gönderdiği Portekizli yıldızı 'nın yerini dolduramadı. Siyah-beyazlı takımda kanat oyuncusu olarak edilen Boyd, N'Koudou, Diaby ve Lens'in tamamının katkısı, tecrübeli futbolcunun yanına yaklaşamadı.

, sezon başında yollarını ayırdığı 'nın yerine yaptığı transferlerden beklediği verimi alamadı. Portekizli futbolcu, eski başkan ile yaşadığı sorunlar nedeniyle önce kadro dışı bırakılmış daha sonra takımdan gönderilmişti. Yıldız futbolcu da 'dan ayrılmayıp ile imzalamıştı. Siyah-beyazlılar ise yaz döneminde kanatlara Tyler Boyd, N'Koudou ve Diaby takviyesi yapmış Lens ile de yola devam edilmişti.

11 GOLE KATKI YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre 'in geride kalan 22 haftasında beklentilerin çok uzağında kalan bu dört ismin skora katkısı da oldukça sınırlı oldu. Geçen yılın aynı döneminde Quaresma tek başına 2 gol, 9 asist yapıp, toplam 11 gole katkı verirken, Beşiktaş'ın yeni kanat dörtlüsü ise toplamda 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayabildi. Q7'nin tek başına yaptığı 11 gollük katkısının gerisinde kalan dörtlünün istatistikleri İSE şöyle:

N'Koudou: 2 gol

Lens: 1 gol, 2 asist

Diaby: 2 gol, 1 asist

Boyd: Gol ve asist yok

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  1. 17.02.2020
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