Beşiktaş'ta 4 isim bir Quaresma etmedi!

Beşiktaş, sezon başında yollarını ayırdığı Ricardo Quaresma'nın yerine yaptığı transferlerden beklediği verimi alamadı. Portekizli futbolcu, eski başkan Fikret Orman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle önce kadro dışı bırakılmış daha sonra takımdan gönderilmişti. Yıldız futbolcu da İstanbul'dan ayrılmayıp Kasımpaşa ile imzalamıştı. Siyah-beyazlılar ise yaz transfer döneminde kanatlara Tyler Boyd, N'Koudou ve Diaby takviyesi yapmış Lens ile de yola devam edilmişti.

11 GOLE KATKI YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre Süper Lig'in geride kalan 22 haftasında beklentilerin çok uzağında kalan bu dört ismin skora katkısı da oldukça sınırlı oldu. Geçen yılın aynı döneminde Quaresma tek başına 2 gol, 9 asist yapıp, toplam 11 gole katkı verirken, Beşiktaş'ın yeni kanat dörtlüsü ise toplamda 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayabildi. Q7'nin tek başına yaptığı 11 gollük katkısının gerisinde kalan dörtlünün istatistikleri İSE şöyle:

N'Koudou: 2 gol

Lens: 1 gol, 2 asist

Diaby: 2 gol, 1 asist

Boyd: Gol ve asist yok