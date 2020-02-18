Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Koşularla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, bir süre kondisyon idmanı yaptı. Ardından üç gruba ayrılarak yarım sahada çift kale turnuva maç oynandı. Turnuvayı, Utku, Lens, Vida, Caner Erkin, Güven, Ruiz ve Elneny kazandı. Kazanan takım zafer poz vermeyi ihmal etmedi.