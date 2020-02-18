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18 Şubat 2020, Salı
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'ta keyifler yerinde

Beşiktaş'ta keyifler yerinde

, cumartesi günü oynayacağı derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Antrenmana grip olan Adem Ljajic, kaslarında zorlanma bulunan N'Koudou ile tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. ise salonda çalıştı.

Koşularla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, bir süre kondisyon idmanı yaptı. Ardından üç gruba ayrılarak yarım sahada çift kale turnuva maç oynandı. Turnuvayı, Utku, Lens, Vida, , Güven, Ruiz ve Elneny kazandı. Kazanan takım zafer poz vermeyi ihmal etmedi.

  1. 18.2.2020
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