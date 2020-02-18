Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Kara Kartal, cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Antrenmana grip olan Adem Ljajic, kaslarında zorlanma bulunan N'Koudou ile tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Atiba Hutchinson ise salonda çalıştı.
Koşularla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, bir süre kondisyon idmanı yaptı. Ardından üç gruba ayrılarak yarım sahada çift kale turnuva maç oynandı. Turnuvayı, Utku, Lens, Vida, Caner Erkin, Güven, Ruiz ve Elneny kazandı. Kazanan takım zafer poz vermeyi ihmal etmedi.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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