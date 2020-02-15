Başkan Çebi PFDK’ya sevk edildi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sosyal medya ve internet sitesindeki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sosyal medya ve internet sitesindeki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş'ın Göztepe maçındaki kurar ihlali itirazına ret kararı gelince "Utanç duyuyoruz" başlığı altında TFF'ye yönelik açıklama yapılmıştı.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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