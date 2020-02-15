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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Başkan Çebi ’ya sevk edildi

Başkan Çebi PFDK’ya sevk edildi

 Başkanı , kulübün ve sitesindeki açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edildi.

Başkanı , kulübün ve sitesindeki açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edildi. Beşiktaş'ın maçındaki kurar ihlali itirazına ret kararı gelince "Utanç duyuyoruz" başlığı altında 'ye yönelik açıklama yapılmıştı.

  1. 15.2.2020
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