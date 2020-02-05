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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Sergen’e karışmam

Sergen’e karışmam

yönetimi, olarak düşündüğü ile bugün son bir görüşme yapacak.

yönetimi, olarak düşündüğü ile bugün son bir görüşme yapacak. Lucescu, yaptığı ilk görüşmede Beşiktaş'a dönmesi halinde teknik direktör 'a asla karışmayacağını ve böyle bir algının oluşmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Anlaşma sağlanması halinde 74 yaşındaki Rumen teknik adamla, uzun soluklu bir çalışmaya girilecek. Lucescu, gurbetçiler başta olmak üzere 'deki genç ve gelecek vaat eden isimleri siyah beyazlılara kazandırmaya çalışacak
  1. 5.2.2020
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