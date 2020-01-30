Oğuzhan Feyenoord'da ilk antrenmanına çıktı! İşte o kare
Beşiktaş'tan kiralık olarak Hollanda ekibi Feyenoord'da transfer olan Oğuzhan Özyakup, yeni takımında ilk antrenmanına çıktı. Kulüp sosyal medya hesabından milli futbolcunun idman görüntüsünü paylaştı.
Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı ekipten kiralık olarak Feyenoord'a transfer olmuştu. Satın alma opsiyonu bulunmayan milli futbolcu, sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönecek.
Bu arada Hollanda temsilcisi sosyal medya hesabı Twitter'dan Oğzuhan Özyakup'un antremandan bir fotoğrafını paylaştı. İşte o kare;
Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özaykup, futbola AZ Alkmaar altyapısında başladı. Buradan Arsenal altyapısında geçen orta saha oyuncusu 2012'de Beşiktaş'a transfer oldu. 8 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen 27 yaşındaki deneyimli futbolcunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
- 30.01.2020
- Galatasaray Erkan Süer'i kadrosuna kattı!
- Son dakika: Avusturalya Açık tek erkeklerde Roger Federer'i deviren Novak Djokovic finalde!
- Trabzonspor Manoel Messias'la prensipte anlaştı
- ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Sofia Kenin ile Garbine Muguruza finalde kapışacak!
- Sol beke bomba plan! İşte 2020 model Fenerbahçe
- Galatasaray'dan son gün transfer bombası! Fenerbahçe...
- Azerbaycan'ın hedefi Ersun Yanal! | Son dakika Fenerbahçe haberleri
- Fenerbahçeli Isla'nın eşi duyurdu: İstanbul'dan ayrılıyorum!
- Bu kez de farklı bir engel çıktı! Diagne Galatasaray'a haber gönderdi ama...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Oğuzhan Feyenoord'da ilk antrenmanına çıktı! İşte o kare haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.