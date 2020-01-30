Oğuzhan Feyenoord'da ilk antrenmanına çıktı! İşte o kare - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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Oğuzhan Feyenoord'da ilk antrenmanına çıktı! İşte o kare

Oğuzhan Feyenoord'da ilk antrenmanına çıktı! İşte o kare

'tan kiralık olarak ekibi Feyenoord'da olan , yeni takımında ilk antrenmanına çıktı. Kulüp sosyal medya hesabından milli futbolcunun idman görüntüsünü paylaştı.

'ta uzun yıllar forma giyen , geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı ekipten kiralık olarak Feyenoord'a olmuştu. Satın alma opsiyonu bulunmayan milli futbolcu, sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönecek.

Bu arada temsilcisi sosyal medya hesabı Twitter'dan Oğzuhan Özyakup'un antremandan bir fotoğrafını paylaştı. İşte o kare;


Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özaykup, futbola AZ Alkmaar altyapısında başladı. Buradan altyapısında geçen orta saha oyuncusu 2012'de Beşiktaş'a transfer oldu. 8 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen 27 yaşındaki deneyimli futbolcunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

  1. 30.01.2020
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