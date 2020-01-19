Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler?

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısını istediği sırada bitiremeyen Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemini şu ana kadar sakin geçiriyor. Siyah-beyazlı takım henüz transfer yapmadı. Lig lideri Demir Grup Sivasspor ise Yasin Öztekin'i alarak dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, 3 transfer daha yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacağı maç saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

Sakat: Douglas, Dorukhan, Lens

Cezalı: Ruiz

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre, Yatabare

Sakat: Rybalka, Fernando

Cezalı: Mert Hakan Yandaş

SİVAS'TA FERNANDO ŞOKU

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesi kırmızı-beyazlılarda sakatlık şoku yaşandı. Sivasspor'un ilk yarıya damga vuran oyuncularından Fernando sakatlığı sebebiyle Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA İLK AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan ve transfer yapmakta güçlük çeken Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki futbolcusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)