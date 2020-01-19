Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler?
Süper Lig'in ilk yarısını umduğu sıralamada bitiremeyen Beşiktaş ikinci yarıda perdeyi lider Demir Grup Sivasspor karşısında açıyor. Siyah-beyazlı takım evinde, son 5 maçının 4'ünü kazanan Sivasspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi ekibin 30 puanı bulunuyor. Ocak ayı transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, zirve yarışında yara almamak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Sivasspor'un amacı ise bir puan gerisinde bulunan Başakşehir'le puan farkını 4'e çıkarmak. Peki, Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte tüm soruların yanıtları...
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısını istediği sırada bitiremeyen Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemini şu ana kadar sakin geçiriyor. Siyah-beyazlı takım henüz transfer yapmadı. Lig lideri Demir Grup Sivasspor ise Yasin Öztekin'i alarak dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, 3 transfer daha yapmayı planladıklarını açıklamıştı.
BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacağı maç saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak
Sakat: Douglas, Dorukhan, Lens
Cezalı: Ruiz
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre, Yatabare
Sakat: Rybalka, Fernando
Cezalı: Mert Hakan Yandaş
SİVAS'TA FERNANDO ŞOKU
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesi kırmızı-beyazlılarda sakatlık şoku yaşandı. Sivasspor'un ilk yarıya damga vuran oyuncularından Fernando sakatlığı sebebiyle Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA İLK AYRILIK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan ve transfer yapmakta güçlük çeken Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki futbolcusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Sivasspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Beşiktaş (1M), daha önceki toplam dokuz iç saha karşılaşmasında iki galibiyet alabilmişti (3B 4M).
- Son beş Süper Lig maçında Beşiktaş'ı üç kez mağlup eden Sivasspor (2M), daha önce rakibi karşısında dört maçlık yenilgi serisi yaşamıştı.
- Süper Lig'de oynadığı son 20 iç saha maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (14G 5B), tek yenilgisini bu sezon Yeni Malatyaspor'dan aldı (0-2).
- Deplasmanda çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Sivasspor (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 23 karşılaşmada alabilmişti (8B 12M).
- Süper Lig'in son 15 sezonunun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kaybetmeyen (12G 3B) ve son beş karşılaşmayı kazanan Beşiktaş, son yenilgisini 2003/04'te Samsunspor'dan aldı.
- Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Sivasspor olan Burak Yılmaz (14), son 12 maçın dokuzunda rakip fileleri havalandırmayı başardı.
- Beşiktaş formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Atiba Hutchinson (2 gol & 3 asist), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 24 karşılaşmada yapabilmişti (4 gol & 1 asist).
- Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün tamamında Mustapha Yatabare'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).
- Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Abdullah Avcı (4G 2B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı (Sivasspor 3-0 Beşiktaş).
- Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rıza Çalımbay (4B 9M), tek galibiyetini yine Sivasspor'un başındayken aldı (Ekim 2012'de 1-0).
- 19.01.2020
- Canlı yayında Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Geldi, rahat olun"
- Emre Bol: Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun
- Marius Sumudica: Transferler gerçekleşmedi diye kimseyi suçlamıyorum
- Ersun Yanal: Hem oyun olarak hem de skor olarak mutlu ediciydi
- "4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler"
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.