Gökhan ve Caner’de ‘özel’ bir madde yok - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
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Gökhan ve Caner’de ‘özel’ bir madde yok

Gökhan ve Caner’de ‘özel’ bir madde yok

'ta 'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzamasının ardından yönetim , ve 'ün sözleşmelerinde benzer maddeler olup olmadığını öğrenmek için 'den bilgi istedi.

'ta 'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzamasının ardından yönetim , ve 'ün sözleşmelerinde benzer maddeler olup olmadığını öğrenmek için 'den bilgi istedi. Caner ve Gökhan'ın sözleşmelerinin uzatma hakkının iki tarafın anlaşmasına bağlı olduğu, sadece Atiba'nın sözleşmesinde bir opsiyon maddesi bulunduğu yönetime iletildi.

  1. 14.1.2020
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