Gökhan ve Caner’de ‘özel’ bir madde yok
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzamasının ardından yönetim Caner Erkin, Atiba ve Gökhan Gönül'ün sözleşmelerinde benzer maddeler olup olmadığını öğrenmek için Ali Naibi'den bilgi istedi.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzamasının ardından yönetim Caner Erkin, Atiba ve Gökhan Gönül'ün sözleşmelerinde benzer maddeler olup olmadığını öğrenmek için Ali Naibi'den bilgi istedi. Caner ve Gökhan'ın sözleşmelerinin uzatma hakkının iki tarafın anlaşmasına bağlı olduğu, sadece Atiba'nın sözleşmesinde bir opsiyon maddesi bulunduğu yönetime iletildi.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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