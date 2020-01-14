Gökhan ve Caner’de ‘özel’ bir madde yok

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzamasının ardından yönetim Caner Erkin, Atiba ve Gökhan Gönül'ün sözleşmelerinde benzer maddeler olup olmadığını öğrenmek için Ali Naibi'den bilgi istedi. Caner ve Gökhan'ın sözleşmelerinin uzatma hakkının iki tarafın anlaşmasına bağlı olduğu, sadece Atiba'nın sözleşmesinde bir opsiyon maddesi bulunduğu yönetime iletildi.