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10 Ocak 2020, Cuma
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Ljajic korkuttu

Ljajic korkuttu

yıldız çift kale maçta çime takıldı ve sol burkuldu. Ljajic’in yan bağlarında zorlanma tespit edildi.

'ta Adem Ljajic sakatlandı. yıldız dün sabah yapılan antrenmanda çime takılarak düştü ve ayağını burktu. Antrenmanın son bölümünde gerçekleşen çift kale maç sırasında geriye doğru hamle yaptığı sırada çime takılan ve sol burkulan yıldız oyuncu bir anda yerde kaldı. Sağlık ekibinin anında müdahale ettiği Ljajic, sahadan yardım alarak çıktı. Ljajic'in sol ayak yan bağlarında zorlanma tespit edildiği ve 4-5 gün dinlendirileceği ifade edildi. Bu arada Beşiktaş, kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını bugün saat 16.30'da 1. Lig ekibi Altınordu ile yapacak, karşılaşmanın ardından 'a dönecek.

  1. 10.1.2020
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