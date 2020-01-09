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09 Ocak 2020, Perşembe
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'ten kampına ziyaret

Şenol Güneş'ten Beşiktaş kampına ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 'ın kampına ziyarette bulundu. Ziyarette yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, teknik direktör ile futbol direktörü de yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 'ın kampına ziyarette bulundu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı kulübün başkanı , Güneş'i takımın kamp yaptığı otelde ağırladı.

Ziyarette yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlı ile futbol direktörü de yer aldı.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve A 'a 2020 Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi.

  1. 09.01.2020
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