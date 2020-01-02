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02 Ocak 2020, Perşembe
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Yabancı kaldılar

Yabancı kaldılar

Sezon başında transfer edilen oyuncular sınıfta kaldı. Diaby ve N'Koudou 2 gole oluşan isimler olurken, bu iki ismi skor üretme anlamında 1 asistle Elneny takip etti.

Sezon başında transfer edilen oyuncular sınıfta kaldı. Diaby ve N'Koudou 2 gole oluşan isimler olurken, bu iki ismi skor üretme anlamında 1 asistle Elneny takip etti. Boyd, Douglas, Ruiz ve ise 17 haftalık süreçte skora etki edemedi. Diaby, 14, N'Koudou ve Elneny 11, Ruiz 10, Rebocho 8, Boyd 7 ve Douglas 4 maçta oynadı.

  1. 2.1.2020
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