Cenk Tosun’la dirsek teması

Beşiktaş yönetimi, eski golcüsü Cenk Tosun'dan vazgeçmiyor. Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, Marco Silva'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'yi getirmişti.

Beşiktaş yönetimi, eski golcüsü Cenk Tosun'dan vazgeçmiyor. Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, Marco Silva'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'yi getirmişti. İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcu hakkında olumsuz rapor verirse siyah- beyazlılar, harekete geçerek İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. Abdullah Avcı bu taransfere sıcak bakıyor. İngiliz ekibinde bu sezon sadece 8 maçta 328 dakika sahada kalarak 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen ve Avrupa Şampiyonası öncesi süre alamamaktan yakınan Cenk Tosun için İtalyan çalıştırıcının vereceği karar bekleniyor.