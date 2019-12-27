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27 Aralık 2019, Cuma
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Elneny ayrılıyor!

Elneny ayrılıyor!

'ta kiralık olarak oynayan Elneny'nin babası, oğlunun ile anlaşmak üzere olduğunu söyledi. , "Milan arasındaki görüşmeler ciddi olarak ilerledi ama henüz sözleşme imzalanmadı. Beşiktaş'ta iyi bir iş çıkardı ancak daha güçlü bir lige, Milan'a gitmek istiyor" diye konuştu.

'ta kiralık olarak oynayan Elneny'nin babası, oğlunun ile anlaşmak üzere olduğunu söyledi. , "Milan arasındaki görüşmeler ciddi olarak ilerledi ama henüz sözleşme imzalanmadı. Beşiktaş'ta iyi bir iş çıkardı ancak daha güçlü bir lige, Milan'a gitmek istiyor" diye konuştu.
  1. 27.12.2019
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