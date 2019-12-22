1 puan başarı olmaz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri 1 puan başarı olmaz

1 puan başarı olmaz

1 puan başarı olmaz

Tecrübeli hoca, “Güçlü bir rakiple ve deplasmanda oynayacağız. Ama biz ’ız ve tek düşüncemiz var, sahadan galibiyetle ayrılmak” dedi.

'ta tüm gözler bu akşam oynanacak derbisine çevrilmiş durumda. Ligde 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladıktan sonra Yeni 'ya mağlup olan siyah-beyazlılarda tek hedef, Fenerbahçe'yi kendi evinde mağlup etmek ve zirve yarışından kopmamak. Teknik direktör da oyuncularıyla yaptığı özel toplantıda bu konuya değinerek, "Güçlü bir rakiple ve deplasmanda oynayacağız. Ama biz Beşiktaş'ız ve tek düşüncemiz sahadan zaferle ayrılmak. Bunu taraftarımıza borçluyuz" diye konuştu.

DIŞARDA KAZANIYOR

Siyah-beyazlılar, 'de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Ligin ilk 3 dış saha maçında 'a 3-0, G.Antep'e 3-2 ve 'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Ankaragücü beraberliğinin ardından dış sahada 'u 2-1, 'u 1-0 ve 'yı 3-2 mağlup etti. Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında 'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla 16'ncı haftaya üçüncü sırada girdi.

  1. 22.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

1 puan başarı olmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN