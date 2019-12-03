Adebayor’dan şok ayrılık!

35 yaşındaki Togolu golcü, "Üzülüyorum ki bu benim Kayserispor'daki son maçımdı. 3 ay çok iyi vakit geçirdim. Ben ilerideki yaşantımda da Kayserispor'u hep iyi hatırlayacağım. Birçok sebebi var bunun. Neler yaşandığını anlatamam ama ayrılışımda bir problem olmadı" ifadelerini kullandı.