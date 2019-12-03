Adebayor’dan şok ayrılık!
Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı maç sonrasında Kayserispor'da sürpriz gelişmeler yaşandı. Maçta ilk 11'de oynayan ve karşılaşma sonunda yayıncı kuruluşun flaş röportajına katılan Adebayor, kulüpten ayrıldığını açıkladı.
35 yaşındaki Togolu golcü, "Üzülüyorum ki bu benim Kayserispor'daki son maçımdı. 3 ay çok iyi vakit geçirdim. Ben ilerideki yaşantımda da Kayserispor'u hep iyi hatırlayacağım. Birçok sebebi var bunun. Neler yaşandığını anlatamam ama ayrılışımda bir problem olmadı" ifadelerini kullandı.
- 3.12.2019
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Yorum
kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
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Yorum
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Toplam 4
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
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