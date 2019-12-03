Adebayor’dan şok ayrılık! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Adebayor’dan şok ayrılık!

’dan şok ayrılık!

Adebayor’dan şok ayrılık!

'ın 4-1 kazandığı maç sonrasında 'da sürpriz gelişmeler yaşandı. Maçta ilk 11'de oynayan ve karşılaşma sonunda yayıncı kuruluşun flaş röportajına katılan , kulüpten ayrıldığını açıkladı.

35 yaşındaki Togolu golcü, "Üzülüyorum ki bu benim 'daki son maçımdı. 3 ay çok iyi vakit geçirdim. Ben ilerideki yaşantımda da Kayserispor'u hep iyi hatırlayacağım. Birçok sebebi var bunun. Neler yaşandığını anlatamam ama ayrılışımda bir problem olmadı" ifadelerini kullandı.

  1. 3.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adebayor’dan şok ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN