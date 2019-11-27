Gözler gençlerde
Yarın Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, ilk 11'de gençlere şans vermek istiyor. Avcı, sezon başı kampı itibariyle A takım kadrosuna dahil ettiği genç futbolcuları bu mücadelede 11'de sahaya sürmek istiyor.
Yarın Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, ilk 11'de gençlere şans vermek istiyor. Avcı, sezon başı kampı itibariyle A takım kadrosuna dahil ettiği genç futbolcuları bu mücadelede 11'de sahaya sürmek istiyor. Kalede Utku Yuvakuran'ı oynatmayı planlayan Avcı, savunmada Erdoğan Kaya'ya, orta sahada da Kartal Kayra Yılmaz'a forma vermeyi düşünüyor. Bir başka genç Erdem Seçgin de Avcı'nın planları arasında yer alıyor.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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