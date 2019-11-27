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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Gözler gençlerde

Gözler gençlerde

'yı konuk edecek olan 'ta , ilk 11'de gençlere şans vermek istiyor. Avcı, sezon başı kampı itibariyle A takım kadrosuna dahil ettiği genç futbolcuları bu mücadelede 11'de sahaya sürmek istiyor.

Yarın Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan 'ta , ilk 11'de gençlere şans vermek istiyor. Avcı, sezon başı kampı itibariyle A takım kadrosuna dahil ettiği genç futbolcuları bu mücadelede 11'de sahaya sürmek istiyor. Kalede Utku Yuvakuran'ı oynatmayı planlayan Avcı, savunmada Erdoğan Kaya'ya, orta sahada da Kartal Kayra Yılmaz'a forma vermeyi düşünüyor. Bir başka genç Erdem Seçgin de Avcı'nın planları arasında yer alıyor.

  1. 27.11.2019
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