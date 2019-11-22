N'koudou'dan güldüren Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş resmi YouTube hesabına verdiği röportaj sırasında Kız Kulesi'nin manzarası ile Kartal amblemi çizen Georges-Kevin N'koudou, şu ifadeleri kaydetti:



"5, 6 YAŞINDAN BERİ RESİM ÇİZİYORUM"

5, 6 yaşlarında anaokuluna giderken oradaki öğretmenim keşfetmişti "Çok iyi resim çiziyor, resime yatkınlığı ve kabiliyeti var" demişti, sonrasında ilkokulda da devam ettim, ilkokuldaki resim öğretmenim anneme gönderebiliyorsanız bir sanat okuluna gönderin" demişti, bizimkiler beni göndermedi ama 5, 6 yaşından beri resim yapmaya devam ediyorum.



"TÜRKİYE'DE, İNGİLTERE VE FRANSA'YA GÖRE DAHA RAHATIM"

Beşiktaş'a geleli yaklaşık 3 ay oldu.İstanbul'u çok seviyorum. Genelde zamanımın büyük kısmın evde geçiriyorum. İngiltere'de de Fransa'da da ibadet yapmakla ilgili bir sorun yaşamıyorum ama Türkiye'de şöyle bir farklılık oluyor, ülke Müslüman olunca daha açık ve daha rahat oluyorsun, yolunun üzerinde bir camiye gidebiliyorsun daha fazla seçeneğin oluyor. Bu durum ister istemez insanı iç huzur anlamında daha rahat hissettiriyor. O bakımdan İngiltere ve Fransa'ya göre daha rahatım.



"HER ZAMAN ŞÜKRETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Annem de benim gibi güler yüzlü ve pozitiftir. O bana sahip olduğum şeyler için şükretmeyi, daima gülümsemeyi yaşadığım günün keyfini çıkarmayı öğretti. O yüzden de her zaman şükretmeye çalışıyorum çünkü bizim sahip olduğumuz imkanların büyük bir kısmına sahip olmayan pek çok insan var, imkanların kıymetini bilip şükretmek lazım.

"TARAFTARLARLA İLİŞKİYE AÇIK BİR İNSANIM"

Ben taraftarla ilişki anlamında iletişim ve diyaloğa çok açık bir insanım çünkü şöyle düşünmen lazım, taraftar oraya hiçbir karşılık beklemeden geliyor, sana destek veriyor, üzülüyor, seviniyor bir şekilde onların o gayretine ve desteğe karşılık vermen lazım, bunu yapabileceğin tek yer de futbol sahası ben o yüzden hem onlar için elimden geleni yaparken hem de mümkün olduğu kadar onlarla o iletişim ve diyaloğu canlı tutmaya çalışıyorum, bunu da onlara hissettirmeye çalışıyorum.



"BURAK YILMAZ'A ABİ GÖZÜ İLE BAKIYORUM"

Ben Burak Yılmaz'a bir abi gözü ile bakıyorum. Benden yaşça daha büyük, çok büyük deneyimi var. Gökhan Gönül'e de öyle bakıyorum. Necip, Dorukhan, Orkan'la da güzel bir ilişkimiz var. Diğer taraftar yabancı oyunculardan Atiba var, Jeremain Lens, Diaby var. Diaby ile zaten aynı dili konuşuyoruz. Bazen böyle dil engel oluyor ama sen o iletişime açık olduğundan dil engel olsa bile onu aşabiliyorsun, ben de öyle bir insanım zaten herkesle iletişimim gayet güzel.



"CANER ERKİN'İ KIZDIRMAK KEYİFLİ OLUYOR"

Caner'i biraz kızdırmak, damarına basmak daha keyifli oluyor, damarına bastığında çok sinireniyor ama çok vicdanlı ve merhametlidir.





N'KOUDOU İLE SORU-CEVAP

Fransız oyuncu, kendisine yöneltilen soruları şöyle yanıtladı:

- Hangi sinema filminde ve hangi karakteri oynamak isterdin?

Film: Gladyatör. Fakir ve garibanların tarafını tutan bir prensi oynamak isterdim.

-Hangi çizgi film karakterini oynamak isterdin?

Road Runner.

- Annenin yemeği mi eşinin yemeği mi ?

Annem. Annemin yemeği özeldir.

- Bir gol hayal etse nasıl olmalı?

Son dakikada bir serbest vuruş golü.

- Takımın en çok konuşan oyuncusu?

Caner Erkin.

- Takımın en şakacı oyuncusu?

Kendimi söyleyebilirim. Bu konuda Diaby'e çok çektiriyorum.

- Takımın en agresif oyuncusu?

Necip Uysal.









