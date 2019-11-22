Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Eksik oyuncular...
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda Dorukhan ve Douglas'ın sakatlıkları sürüyor ve bu maçta forma giyemeyecekler. Yine siyah beyazlılarda Victor Ruiz ile Necip Uysal, ceza sınırında bulunuyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, averajla 8. sırada bulunuyor. Son haftalarda düşüş yaşayan 12. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 13 puan elde etti.
SON 5 MAÇTA 13 PUAN
Sezona kötü başlayan Beşiktaş, son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak oldu.
Ligin ilk 6 maçında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı 5 müsabakada ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.
DIŞ SAHADA DA TOPARLANDI
Ligin ilk 3 dış saha maçında rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, son 2 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan aldı.
Evinden uzaktaki karşılaşmalarda Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, ardından oynadığı deplasman maçlarında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
EKSİKLER DORUKHAN VE DOUGLAS
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları sürüyor. Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek.
ABD Milli Takımı'ndan geç dönen Tyler Boyd ise bugün takıma dahil olacak.
RUİZ İLE NECİP UYSAL CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartı bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, ceza sınırında bulunuyor.
Bu iki oyuncu yarınki karşılaşmada da kart görürse 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 10:25
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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