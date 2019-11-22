Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Eksik oyuncular... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Eksik oyuncular...

'ın rakibi Konyaspor! Eksik oyuncular...

Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Eksik oyuncular...

, 'in 12. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda Dorukhan ve Douglas'ın sakatlıkları sürüyor ve bu maçta forma giyemeyecekler. Yine siyah beyazlılarda ile , ceza sınırında bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, averajla 8. sırada bulunuyor. Son haftalarda düşüş yaşayan 12. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 13 puan elde etti.

SON 5 MAÇTA 13 PUAN

Sezona kötü başlayan , son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak oldu.

Ligin ilk 6 maçında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı 5 müsabakada ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.

DIŞ SAHADA DA TOPARLANDI

Ligin ilk 3 dış saha maçında rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, son 2 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan aldı.

Evinden uzaktaki karşılaşmalarda Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, ardından oynadığı deplasman maçlarında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

EKSİKLER DORUKHAN VE DOUGLAS

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları sürüyor. Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

ABD 'ndan geç dönen Tyler Boyd ise bugün takıma dahil olacak.

RUİZ İLE NECİP UYSAL CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartı bulunan ile , ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu yarınki karşılaşmada da kart görürse 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 10:25
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN