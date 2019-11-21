Beşiktaş - Bratislava maç biletleri satışa sunuldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü saat 20.55’te Vodafone Park’ta S. Bratislava ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, satışa sunuldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybeden Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 20.55'de başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı 80 lira, en pahalısı ise bin 700 lira olarak belirledi.
BİLET FİYATLARI
1. Kategori 215 TL
2. Kategori 200 TL
3. Kategori 180 TL
4. Kategori 170 TL
5. Kategori 145 TL
6. Kategori 135 TL
7. Kategori 90 TL
8. Kategori 80 TL
VIP: 600 TL
1903 A-E: 600 TL
1903 B-D: 660 TL
1903 C: 700 TL
- 21.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Beşiktaş - Bratislava maç biletleri satışa sunuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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