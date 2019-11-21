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21 Kasım 2019, Perşembe
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- maç biletleri satışa sunuldu

Beşiktaş - Bratislava maç biletleri satışa sunuldu

, K Grubu 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü saat 20.55’te ’ta S. ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, satışa sunuldu.

'nde gruptan çıkma şansını kaybeden , 'ta saat 20.55'de başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı 80 lira, en pahalısı ise bin 700 lira olarak belirledi.

BİLET FİYATLARI

1. Kategori 215 TL
2. Kategori 200 TL
3. Kategori 180 TL
4. Kategori 170 TL
5. Kategori 145 TL
6. Kategori 135 TL
7. Kategori 90 TL
8. Kategori 80 TL
VIP: 600 TL
1903 A-E: 600 TL
1903 B-D: 660 TL
1903 C: 700 TL

  1. 21.11.2019
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