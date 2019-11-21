Beşiktaş - Bratislava maç biletleri satışa sunuldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybeden Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 20.55'de başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı 80 lira, en pahalısı ise bin 700 lira olarak belirledi.



BİLET FİYATLARI



1. Kategori 215 TL

2. Kategori 200 TL

3. Kategori 180 TL

4. Kategori 170 TL

5. Kategori 145 TL

6. Kategori 135 TL

7. Kategori 90 TL

8. Kategori 80 TL

VIP: 600 TL

1903 A-E: 600 TL

1903 B-D: 660 TL

1903 C: 700 TL