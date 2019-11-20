Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz'a özel görev

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Grip nedeniyle geçtiğimiz hafta takımdan ayrı kalan Caner Erken çalışmada yer alırken, milli takımdan dönen Burak Yılmaz da takımla birlikte çalıştı.

Hafif sakatlığı bulunan ve bu nedenle antrenmanın ilk bölümünde tedavi olan Atiba, daha sonra sahaya gelerek özel programı doğrultusunda çalıştı.

AVCI'DAN BURAK'A ÖZEL GÖREV

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cumartesi günü Konya deplasmanı için forvette Burak Yılmaz'a özel görev verdi.

Avcı, Burak Yılmaz'ın milli forma ile İzlanda karşısında mükemmel bir performans çektiğine dikkat çekerek tecrübeli oyuncuya Konya önünde ilk 11'de şans vereceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konya karşısında Burak'ı sadece ileri uçta değil gidişata göre kanatlarda da değerlendirecek.