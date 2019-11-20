Beşiktaş'ı uçuracak transfer teklifi Al-Nasr'dan geldi

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş son günlerde gösterdiği performansla taraftarından tam not aldı. Siyah-Beyazlılar ligdeki son 5 maçında hiç mağlubiyet almazken 13 puan toplamayı başardı. Öte yandan ara transfer çalışmalarına da şimdiden hız veren Avcı ve ekibi yeni yönetim ile transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıları rahatlatacak transfer teklifi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. İşte detaylar...

20 Kasım 2019 Çarşamba 07:07 Güncelleme: 20.11.2019 07:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





