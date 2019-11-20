Beşiktaş'ı uçuracak transfer teklifi Al-Nasr'dan geldi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ı uçuracak transfer teklifi Al-Nasr'dan geldi

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş son günlerde gösterdiği performansla taraftarından tam not aldı. Siyah-Beyazlılar ligdeki son 5 maçında hiç mağlubiyet almazken 13 puan toplamayı başardı. Öte yandan ara transfer çalışmalarına da şimdiden hız veren Avcı ve ekibi yeni yönetim ile transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıları rahatlatacak transfer teklifi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. İşte detaylar...
20 Kasım 2019 Çarşamba 07:07 Güncelleme: 20.11.2019 07:12
Beşiktaş'ı uçuracak transfer teklifi Al-Nasr'dan geldi

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı..

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Beşiktaş'ı uçuracak transfer teklifi Al-Nasr'dan geldi

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası başkan Fikret Orman'ın istifa kararı alması, siyah-beyazlı kulüpte büyük bir deprem yarattı.

Beşiktaş'ı uçuracak transfer teklifi Al-Nasr'dan geldi

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesiyle siyah-beyazlı kulübün çehresi bir anda değişti...

Beşiktaş'ı uçuracak transfer teklifi Al-Nasr'dan geldi

Ligde alınan üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Kara Kartal'da milli araya girilirken gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Beşiktaş'ı uçuracak transfer teklifi Al-Nasr'dan geldi

Beşiktaş, ocak ayında savunma, orta saha ve forvete takviyeler yapmayı planlıyor.

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