Beşiktaş'ı uçuracak transfer teklifi Al-Nasr'dan geldi
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş son günlerde gösterdiği performansla taraftarından tam not aldı. Siyah-Beyazlılar ligdeki son 5 maçında hiç mağlubiyet almazken 13 puan toplamayı başardı. Öte yandan ara transfer çalışmalarına da şimdiden hız veren Avcı ve ekibi yeni yönetim ile transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıları rahatlatacak transfer teklifi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. İşte detaylar...
20 Kasım 2019 Çarşamba 07:07
Güncelleme: 20.11.2019 07:12
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Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı..
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Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası başkan Fikret Orman'ın istifa kararı alması, siyah-beyazlı kulüpte büyük bir deprem yarattı.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesiyle siyah-beyazlı kulübün çehresi bir anda değişti...
Ligde alınan üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Kara Kartal'da milli araya girilirken gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Beşiktaş, ocak ayında savunma, orta saha ve forvete takviyeler yapmayı planlıyor.