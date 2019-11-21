Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, futbol takımına devre arası transfer döneminde takviye yapacaklarının sinyalini verdi. Kocadağ, "Takımın eksiği nedir, onları değerlendireceğiz. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir." dedi.
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Kocadağ, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, Süper Lig'de son 3 maçta 9 puan aldıklarını hatırlatarak, "Tamamen Konyaspor maçına motive olmuş vaziyetteyiz. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Takımın havası gayet iyi. Hocamız ve Ümraniye'deki hava olumlu. Biz maç maç bakıyoruz. Devre arasına kadar olabildiğince galibiyetlerle devam etmek istiyoruz." dedi.
Transferle ilgili gelen sorulara cevap veren Kocadağ, şunları kaydetti:
"Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor. Hocamızın da bunlarla alakalı talepleri olacaktır. Bizim yönetimimizde de transferden sorumlu yönetici var. Takımın eksiği nedir, onları değerlendireceğiz. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir. Hocanın isteği doğrultusunda hangi bölgelere takviye istenirse. Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Nasıl gireceğiz, devam edeceğiz. Bu planlamayı yaparız. Şu an isimler üzerinden konuşmak çok yanlış olur. 'O gelir, bu gider.' diye bir şey yok. Büyük kulüplerde planlamalar daha önceden yapılıyor. Belli isimler üzerinde duruluyor. Netleşmesi, tabii ihtiyaç dahilinde olacak. Bir sakatlık olur ihtiyaç olur oraya da transfer yapılır."
Kiralık sözleşmesinin son senesini geçiren kaleci Loris Karius ile eski futbolcuları Vincent Aboubakar hakkındaki sorulara da cevap veren Kocadağ, şöyle konuştu:
"Bu sene Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz onun kalmasını isteriz. Bunu şartlar belirler. Aboubakar şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre. Kulübün içine girdikçe ciddi sıkıntıları görebiliyoruz. Biz burada çözüm üretmeye geldik. Bunların üstesinden geleceğiz."
- 21.11.2019
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
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Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
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Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
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Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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