Beşiktaş devre arası transfer dönemi için girişimlerini sıklaştırdı. Yeni Malatyaspor'dan Guilherme ile ilgilenen siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun menajerini tesislere getirdi.
Adı transferde Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho siyah beyazlı kulübün tesislerini ziyaret etti.
Son iki sezondur Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Brezilyalı futbolcunun adı son dönemde Beşiktaş ile anılıyordu.
HEYECANLANDIRAN ZİYARET
28 yaşındaki futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.
Robalinho instagram hesabından siyah beyazlı kulübü ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Bu ziyaret Beşiktaş taraftarlarını da heyecanlandırırken, transfer iddialarının da artmasına neden oldu.
İşte Marcelo Robalinho'nun paylaşımı:
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Guilherme'nin menajeri Beşiktaş tesislerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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