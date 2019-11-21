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21 Kasım 2019, Perşembe
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'nin menajeri tesislerinde

Guilherme'nin menajeri Beşiktaş tesislerinde

devre arası dönemi için girişimlerini sıklaştırdı. 'dan ile ilgilenen siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun menajerini tesislere getirdi.

Adı transferde ile anılan 'un yıldızı 'nin menajeri siyah beyazlı kulübün tesislerini ziyaret etti.
Son iki sezondur 'de Yeni Malatyaspor forması giyen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Brezilyalı futbolcunun adı son dönemde Beşiktaş ile anılıyordu.

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HEYECANLANDIRAN ZİYARET

28 yaşındaki futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.

Robalinho instagram hesabından siyah beyazlı kulübü ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Bu ziyaret Beşiktaş taraftarlarını da heyecanlandırırken, iddialarının da artmasına neden oldu.

İşte Marcelo Robalinho'nun paylaşımı:

  1. 21.11.2019
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