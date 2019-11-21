Beşiktaş'ın eski yıldızı yola çıktı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların sezon başında da gündemine gelen Vincent Aboubakar'la ilgili olarak Porto kulübü sürpriz bir karar aldı.

Portekiz medyasında yer alan habere göre Porto, yaz transfer döneminde Beşiktaş ile adı anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Vincent Aboubakar'ın bonservis bedelini belirledi. 2.9 milyon euro kazancıyla açık ara Porto'nun en çok maaş alan oyuncusu olan ancak kadroya dahi giremeyen Vincent Aboubakar için 3 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.

SAKATLIKTAN SONRA FORMASINI KAPTIRDI

Kamerunlu golcüyü isteyen kulüpler için satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri de, oyuncunun belli sayıda maça çıkması halinde zorunluluk koşuluyla kabul edileceği menajerine bildirildi. Diz sakatlığı geçiren ve performansını bir türlü toparlayamayan, kadrodaki yerini de Moussa Marega'ya kaptıran Aboubakar'ın ocak ayında kulübünü değiştireceği ancak maaşından da fedakarlık etmesi gerekeceği notu düşüldü. Beşiktaş yönetimi de Avcı'nın onaylaması durumunda ilk görüşmeyi haftaya yapacak.

BEŞiKTAŞ'TA 12 GOL, 4 ASiST YAPTI

Beşiktaş'ta 1 sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Kamerunlu, 27 Süper Lig maçına çıktı ve 12 gol atıp 4 asist yaptı. Aboubakar, bu sezon ise sadece 2 maçta toplam 94 dakika süre aldı ve gol atamadı.

'PARA YOK' DEMiŞTi!

27 yaşındaki forvet, "Aslında bu yaz Beşiktaş'ta olacaktım. Ama Beşiktaş'ın finansal problemleri vardı ve maaşları da ödeyemiyordu. Ayrıca başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım" açıklamasını yapmıştı.

AVCI'NIN KRMENCİK ISRARI SÜRÜYOR

Öte yandan farklı isimlerle de temas halinde olan Beşiktaş'ta teknik patron Abdullah Avcı'nın Krmencik'i istediği biliniyordu. Avcı'nın V. Plzen'de forma giyen forvet Krmencik'in üzerinde durmasının birinci nedeninin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın Burak ile Krmencik'i, G.Saray'da Burak ile Drogba'nın oynadığı gibi önlü arkalı oynatarak kaptanından daha fazla verim almak için istediği bildirildi. Avcı'nın Krmencik'i golcülüğünden fiziği sayesinde çok ceza sahası içindeki karıştırıcılığı için istediği öğrenildi.

GEDSON FERNANDES'E YEŞİL IŞIK

Beşiktaş'ın listesindeki diğer bir isim olan Gedson Fernandes için de kulübü Benfica'dan transfer onayı çıkmak üzere... Portekiz'den Futbol 365'a göre; Beşiktaş'ın kiralamak istediği Gedson için Benfica teknik direktörü Bruno Lage hangi mevkide oynatacağı kararını verebilmiş değil. Bu sezon geride kalan maçlarda sağ açık, sol açık, 10 numara ve forvet arkasında oynattığı futbolcusunun kendisini bulması için sürekli oynayabileceği bir takıma kiralık gitmesinde sakınca görmüyor. Tecrübeli hocanın yönetime bu yönde bir rapor verdiği iddia edildi.

LJAJIC 10 MİLYON!

Beşiktaş yönetimi bir yandan kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda. Bu isimlerin başında da Adem Ljajic geliyor. Beşiktaş'ın toplamda 7.75 milyon euro'ya mal ettiği Adem Ljajic'e ilk parladığı takım olan Fiorentina'dan teklif var. Fiorentina'ya dönen Vincenzo Montella parlattığı Sırp oyuncuyu geri istiyor. Beşiktaş yönetimi ise menajerler aracılığıyla gelen teklif resmileşirse Ljajic'i 10 milyon euro'ta bırakma konusunda fikir birliğine varmış durumda. Bu arada Fiorentina'nın Adem Ljajic'i istediğine dair haberlerin çıkması mor menekşelerin taraftarlarını heyecanlandırdı. Fiorentina taraftarı kendilerinde büyük başarılara imza atan Ljajic'in yeniden geri dönmesi için adeta kampanya başlattılar. Özellikle Montella'nın oynattığı sıkıcı 3-5-2'nin Ljajic'in gelmesiyle daha eğlenceli hale geleceğini iddia ettiler.