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22 Kasım 2019, Cuma
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Niegzoda iddiası

Niegzoda iddiası

’da forma giyen 24 yaşındaki golcü için menajerlerin kulübün sportif direktörüne adına teklif sundukları iddia edildi.

'ta transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Polonya'da yaşandı.

'da forma giyen 24 yaşındaki santrfor için menajerlerin, sportif direktör Kucharski'ye Beşiktaş adına bir teklif getirdikleri iddia edildi.

Kucharski'nin ise menajerlere Beşiktaş'ın resmi bir teklifi olursa kendilerinden dinlemek istediği yanıtını verdi. Teklifi getiren menajerlerin, sportif direktör Kucharski'den gelecek hafta için randevu istedikleri ve Beşiktaş'ın bir yöneticisi ile Varşova'da kendileriyle resmi bir görüşme yapmak istediklerini söylediler. Kucharski'nin de cevap olarak, "Resmi olacak görüşmelere her zaman açığım" dediği bildirildi.

  1. 22.11.2019
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