Niegzoda iddiası
Legia Varşova’da forma giyen 24 yaşındaki golcü Jaroslaw Niezgoda için menajerlerin kulübün sportif direktörüne Beşiktaş adına teklif sundukları iddia edildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Polonya'da yaşandı.
Legia Varşova'da forma giyen 24 yaşındaki santrfor Jaroslaw Niezgoda için menajerlerin, sportif direktör Kucharski'ye Beşiktaş adına bir teklif getirdikleri iddia edildi.
Kucharski'nin ise menajerlere Beşiktaş'ın resmi bir teklifi olursa kendilerinden dinlemek istediği yanıtını verdi. Teklifi getiren menajerlerin, sportif direktör Kucharski'den gelecek hafta için randevu istedikleri ve Beşiktaş'ın bir yöneticisi ile Varşova'da kendileriyle resmi bir görüşme yapmak istediklerini söylediler. Kucharski'nin de cevap olarak, "Resmi olacak görüşmelere her zaman açığım" dediği bildirildi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Niegzoda iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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