HaberlerGaleriEmre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu
Emre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu
Süper Lig'de oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan ve bunun meyvesini liderlikle alan Sivasspor'da yüzler gülüyor. İlk 11 haftada Sivasspor forması ile gösterdiği performans ile sivrilen Emre Kılınç, Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Yiğidolar'ın başkanı Mecnun Otyakmaz Emre Kılınç'ın transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
20 Kasım 2019 Çarşamba 20:20
Güncelleme: 20.11.2019 20:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
BeIN Sports'a konuşan Mecnun Otyakmaz: Yaz döneminde herkes tatildeyken yönetim kurulu, Rıza hoca ve teknik heyet olarak 3 ay boyunca ofisten çıkmadık.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik heyetimiz, oynamayan oyuncularımıza daha özel ilgi gösteriyorlar.
Hedefimizi Avrupa olarak belirledik. Rıza Çalımbay iyi bir takım yapıp, 'Ben Avrupa'ya gitmek istiyorum.' dedi. Rıza Çalımbay'ın dışında başka bir isim düşünmemiştik.
Borçsuz kalabilmek bir Anadolu Kulübü için büyük başarı. Maymun iştahlı değiliz. Hırsa kapılıp, önümüzü görmediğimiz bir maceraya takımımızı sürüklemiyoruz. Kendi bütçemize göre çok çalışarak iyi oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz.
Hakemlerin performansını yeterli bulmuyoruz. Hakemler, pek çok faktörün etkisi altında kalıyor. Yürekli olduklarını düşünmüyorum.