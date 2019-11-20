Emre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu

Süper Lig'de oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan ve bunun meyvesini liderlikle alan Sivasspor'da yüzler gülüyor. İlk 11 haftada Sivasspor forması ile gösterdiği performans ile sivrilen Emre Kılınç, Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Yiğidolar'ın başkanı Mecnun Otyakmaz Emre Kılınç'ın transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

20 Kasım 2019 Çarşamba 20:20 Güncelleme: 20.11.2019 20:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





