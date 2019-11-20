Emre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Emre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu

Emre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu

Süper Lig'de oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan ve bunun meyvesini liderlikle alan Sivasspor'da yüzler gülüyor. İlk 11 haftada Sivasspor forması ile gösterdiği performans ile sivrilen Emre Kılınç, Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Yiğidolar'ın başkanı Mecnun Otyakmaz Emre Kılınç'ın transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
20 Kasım 2019 Çarşamba 20:20 Güncelleme: 20.11.2019 20:20
Emre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu
BeIN Sports'a konuşan Mecnun Otyakmaz: Yaz döneminde herkes tatildeyken yönetim kurulu, Rıza hoca ve teknik heyet olarak 3 ay boyunca ofisten çıkmadık.
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Emre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu
Teknik heyetimiz, oynamayan oyuncularımıza daha özel ilgi gösteriyorlar.
Emre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu
Hedefimizi Avrupa olarak belirledik. Rıza Çalımbay iyi bir takım yapıp, 'Ben Avrupa'ya gitmek istiyorum.' dedi. Rıza Çalımbay'ın dışında başka bir isim düşünmemiştik.
Emre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu
Borçsuz kalabilmek bir Anadolu Kulübü için büyük başarı. Maymun iştahlı değiliz. Hırsa kapılıp, önümüzü görmediğimiz bir maceraya takımımızı sürüklemiyoruz. Kendi bütçemize göre çok çalışarak iyi oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz.
Emre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu

Hakemlerin performansını yeterli bulmuyoruz. Hakemler, pek çok faktörün etkisi altında kalıyor. Yürekli olduklarını düşünmüyorum.
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