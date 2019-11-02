Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Cenk, Talisca ve Aboubakar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün transfer politikasına dair yaptığı açıklamalarda, son dönemde adı Beşiktaş'la anılan Aboubakar, Talisca ve Cenk Tosun gibi isimlere de değindi. beIN Sports'a konuşan Başkan Çebi'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"GERÇEKLER VE DURUM AYNI DEĞİL"

Bu saate kadar gündemimize Talisca, Cenk Tosun ve Aboubakar gelmedi. Gelirse zaten kendileri buraya gelmiş olacaklar. Yani biz gelmeyecek kimsenin gündeme kalmasını Beşiktaş adına doğru bulmuyoruz. Gelirse zaten siz bileceksiniz. Gelmemişse, zaten gelmemiştir. Böyle bir şey şu anda bizim gündemimizde yok. Taraftarın isteği ve arzusu olarak algılattırılıyor ama gerçekler ve durum aynı değil. Tabii ki Talisca bizim bütçemize uygun gelirse, niye gelmesin. Çok iyi bir futbolcu. Sevdiğimiz bir futbolcu. Aboubakar da öyle. Geçmişte beraber mücadele eden futbolcular bunlar. Bunlar bir şekilde bizim bütçemize uygun düşerlerse varlar, düşmezse yoklar. Şov yok, popülizm yok.

"BONSERVİSİ ELİNDE OLAN..."

Kulübün durumu ortada. Yapacağımız transferleri şov amacıyla yaparsak bunun bize bir faydası olmaz. Bonservisi elinde olan, geleceğimize ışık tutabilecek futbolcuları seçerek devam etmek istiyoruz. Taraftarımız buna biraz üzülebilir ama ben Beşiktaş taraftarına yalan söylemeyeceğim, şeffaf olacağım. Biz geleceğin Beşiktaş'ını kurmak istiyoruz.