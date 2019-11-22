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22 Kasım 2019, Cuma
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Neden olmasın!

Neden olmasın!

, ve Karius transferleri için konuştu: "Karius iyi bir performans gösteriyor, onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Aboubakar şu anda gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok"

Beşiktaşlı yönetici Kocadağ, SABAH Gazetesi tarafından ikinci kez düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) çarpıcı açıklamalarda bulundu. Spor dünyasından birçok ismin katıldığı toplantıda adına yer alan , sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eren kaleci Loris Karius'un takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya "Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz kalmasını isteriz, şartlara bağlı" yanıtını verdi.

EKONOMİK ŞARTLARA BAĞLI

Kamerunlu golcü 'ın takıma katılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Kocadağ, "Aboubakar ile ilgili sezon başında yaşanan gelişmeleri bilmiyorum. Şu an gündemimizde var diyemem, ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre ilerleme kaydedilecek bir durum" ifadelerini kullandı. , 'yla ilgili olarak da şu yorumu yaptı: "Şu anda kariyerine 'de devam ediyor. Talisca için de henüz bir girişimimiz olmadı."

ZOR GÜNLER

Zor bir süreçte takımın başına geldiklerini anlatan yönetici Emre Kocadağ, "Zor bir süreçte başkanımız ve yönetim kurulu olarak bizler bu sürece dahil olduk. Kulüp çok zor dönemlerden geçiyor. Bu anlamda tabi belli bir yol haritamız vardı, onları uygulamaya aldık. Daha iyi bir şekilde gidiyor diyebilirim" dedi.

KONYA MAÇINA KONSANTREYİZ

Son 3 lig maçında 3 galibiyet aldıklarını ifade eden Kocadağ, "Şu anda tamamen maçına konsantreyiz. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. 'da 6 haftalık bir süreç var. Devre arasına kadar olabildiğince galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" dedi.

  1. 22.11.2019
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