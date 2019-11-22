Neden olmasın!
Yönetici Kocadağ, Aboubakar ve Karius transferleri için konuştu: "Karius iyi bir performans gösteriyor, onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Aboubakar şu anda gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok"
Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, SABAH Gazetesi tarafından ikinci kez düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) çarpıcı açıklamalarda bulundu. Spor dünyasından birçok ismin katıldığı toplantıda Beşiktaş adına yer alan yönetici Emre Kocadağ, sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eren kaleci Loris Karius'un takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya "Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz kalmasını isteriz, şartlara bağlı" yanıtını verdi.
EKONOMİK ŞARTLARA BAĞLI
Kamerunlu golcü Aboubakar'ın takıma katılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Kocadağ, "Aboubakar ile ilgili sezon başında yaşanan gelişmeleri bilmiyorum. Şu an gündemimizde var diyemem, ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre ilerleme kaydedilecek bir durum" ifadelerini kullandı. Yönetici Kocadağ, Talisca'yla ilgili olarak da şu yorumu yaptı: "Şu anda kariyerine Çin'de devam ediyor. Talisca için de henüz bir girişimimiz olmadı."
ZOR GÜNLER
Zor bir süreçte takımın başına geldiklerini anlatan yönetici Emre Kocadağ, "Zor bir süreçte başkanımız ve yönetim kurulu olarak bizler bu sürece dahil olduk. Kulüp çok zor dönemlerden geçiyor. Bu anlamda tabi belli bir yol haritamız vardı, onları uygulamaya aldık. Daha iyi bir şekilde gidiyor diyebilirim" dedi.
KONYA MAÇINA KONSANTREYİZ
Son 3 lig maçında 3 galibiyet aldıklarını ifade eden Kocadağ, "Şu anda tamamen Konya maçına konsantreyiz. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. İstanbul'da 6 haftalık bir süreç var. Devre arasına kadar olabildiğince galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" dedi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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