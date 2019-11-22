Neden olmasın!

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, SABAH Gazetesi tarafından ikinci kez düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) çarpıcı açıklamalarda bulundu. Spor dünyasından birçok ismin katıldığı toplantıda Beşiktaş adına yer alan yönetici Emre Kocadağ, sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eren kaleci Loris Karius'un takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya "Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz kalmasını isteriz, şartlara bağlı" yanıtını verdi.

EKONOMİK ŞARTLARA BAĞLI

Kamerunlu golcü Aboubakar'ın takıma katılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Kocadağ, "Aboubakar ile ilgili sezon başında yaşanan gelişmeleri bilmiyorum. Şu an gündemimizde var diyemem, ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre ilerleme kaydedilecek bir durum" ifadelerini kullandı. Yönetici Kocadağ, Talisca'yla ilgili olarak da şu yorumu yaptı: "Şu anda kariyerine Çin'de devam ediyor. Talisca için de henüz bir girişimimiz olmadı."

ZOR GÜNLER

Zor bir süreçte takımın başına geldiklerini anlatan yönetici Emre Kocadağ, "Zor bir süreçte başkanımız ve yönetim kurulu olarak bizler bu sürece dahil olduk. Kulüp çok zor dönemlerden geçiyor. Bu anlamda tabi belli bir yol haritamız vardı, onları uygulamaya aldık. Daha iyi bir şekilde gidiyor diyebilirim" dedi.

KONYA MAÇINA KONSANTREYİZ

Son 3 lig maçında 3 galibiyet aldıklarını ifade eden Kocadağ, "Şu anda tamamen Konya maçına konsantreyiz. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. İstanbul'da 6 haftalık bir süreç var. Devre arasına kadar olabildiğince galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" dedi.