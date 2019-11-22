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22 Kasım 2019, Cuma
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'dan 'e övgü

Atiba'dan Elneny'e övgü

'ın Kanadalı yıldızı , 'nda panelde konuşma yapmadan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'ın Kanadalı yıldızı , 'nda panelde konuşma yapmadan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı. ile birlikte iyi bir ikili olduklarını belirten Atiba, "Ben onunla oynarken iyi hissediyorum. Kendisi üst seviyelerde futbol oynamış bir oyuncu. Birbirimizi saha içerisinde iyi anlıyoruz. Biz takım olarak iyi oynamaya başladık. İyi bir momentum yakaladık. Kazanma sürecini devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 22.11.2019
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