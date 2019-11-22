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22 Kasım 2019, Cuma
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İyi ivme yakaladık

İyi ivme yakaladık

, “Sıkıntılı başladık ama toparladık. Diğer takımlar iyi başladı fakat ardından aşağı doğru seyrettiler. Parçadan, bütüne gitmek gerek” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü , "İyi ivme yakaladık. İlk yarıda kalan süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi. çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunan deneyimli teknik adam, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Başka bir şeyleri hesaplamanın veya gözü kara gitmenin hesabı yok. Mevcut durumda en iyisini yapmaya çalışacağız. Çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı Sezona sıkıntılı başlamalarına rağmen son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlarla toparlandıklarını belirten Abdullah Avcı şöyle devam etti: "Maçlara haftalık bakmak lazım. Parçadan bütüne gitmek gerek. Lig çok değişik seyrediyor. Sıkıntılı başladık ve toparladık. Diğer takımlar iyi başladı ama aşağı doğru seyrettiler. Daha çok maçlar oynanacak, çok süreç var. Maç kazanmak ve bir sonraki haftaya daha özgüvenle hazırlanabilmeyi amaçlıyoruz."

  1. 22.11.2019
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