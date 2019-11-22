Kagawa’yı istemedim!

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırırken transfer edilen Shinji Kagawa ile ilgili, "Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok! Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz" yorumunu yaptı.

ORMAN SON DÖNEMDE HATALIYDI

Şenol Güneş, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'la ilgili konuştu. Güneş, "Fikret Başkan önemli biridir, iyi başkandır ama son dönemde hataları vardı. Onun ya da benim. Ben transferlere karışmıyorum; aksama ya da düzeni bozacak bir durum gördüğüm zaman bunu direkt olarak ifade ediyorum" şeklinde konuştu.