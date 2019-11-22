Kagawa’yı istemedim!
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırırken transfer edilen Shinji Kagawa ile ilgili, "Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim." dedi.
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırırken transfer edilen Shinji Kagawa ile ilgili, "Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok! Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz" yorumunu yaptı.
ORMAN SON DÖNEMDE HATALIYDI
Şenol Güneş, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'la ilgili konuştu. Güneş, "Fikret Başkan önemli biridir, iyi başkandır ama son dönemde hataları vardı. Onun ya da benim. Ben transferlere karışmıyorum; aksama ya da düzeni bozacak bir durum gördüğüm zaman bunu direkt olarak ifade ediyorum" şeklinde konuştu.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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