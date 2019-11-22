Kara Kartallar 3 eksikle çalıştı
Beşiktaş cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah Ümraniye'de yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah Ümraniye'de yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas ve Erdem Seçgin katılmadı. Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve daha sonra Konya'ya giderek kampa girecek.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
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Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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