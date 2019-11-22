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22 Kasım 2019, Cuma
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Kara Kartallar 3 eksikle çalıştı

Kara Kartallar 3 eksikle çalıştı

 cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah 'de yaptığı antrenmanla devam etti.

cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah 'de yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas ve Erdem Seçgin katılmadı. Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve daha sonra 'ya giderek kampa girecek.

  1. 22.11.2019
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