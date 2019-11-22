Kara Kartallar 3 eksikle çalıştı

Beşiktaş cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah Ümraniye'de yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas ve Erdem Seçgin katılmadı. Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve daha sonra Konya'ya giderek kampa girecek.