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22 Kasım 2019, Cuma
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Konya maçında zor

Diaby Konya maçında zor

'a,  Konya deplasmanı öncesinde Atiba'dan gelirken; 'nin durumu ise 'nın canını sıktı.

'a, Konya deplasmanı öncesinde Atiba'dan gelirken; 'nin durumu ise 'nın canını sıktı. Konya deplasmanında 'ın arkasında yine Diaby'yi oynatmak isteyen tecrübeli teknik adam, hafta boyunca takımla idmanlara çıkmayan Malili oyuncuyla ilgili son kararı bugün verecek.

  1. 22.11.2019
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