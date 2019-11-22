Diaby Konya maçında zor
Beşiktaş'a, Konya deplasmanı öncesinde Atiba'dan iyi haber gelirken; Diaby'nin durumu ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın canını sıktı.
Beşiktaş'a, Konya deplasmanı öncesinde Atiba'dan iyi haber gelirken; Diaby'nin durumu ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın canını sıktı. Konya deplasmanında Burak Yılmaz'ın arkasında yine Diaby'yi oynatmak isteyen tecrübeli teknik adam, hafta boyunca takımla idmanlara çıkmayan Malili oyuncuyla ilgili son kararı bugün verecek.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Diaby Konya maçında zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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