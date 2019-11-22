Bratislava biletleri satışta
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı Slovan Bratislava maçının biletleri satışı sunuldu.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı S. Bratislava maçının biletleri satışı sunuldu. Fiyatlar şöyle: 1. Kategori 215 TL - 2. Kategori 200 TL - 3. Kategori 180 TL - 4. Kategori 170 TL - 5. Kategori 145 TL - 6. Kategori 135 TL - 7. Kategori 90 TL - 8. Kategori 80 TL - VIP: 600 TL - 1903 Tribünü (A-E) 600 TL, (B-D)
660 TL, (C) 700 TL.
- 22.11.2019
-
Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Bratislava biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.