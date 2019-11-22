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22 Kasım 2019, Cuma
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Cyle gitmeyecek

Cyle Larin gitmeyecek

'ın ekibi 'e kiraladığı ve performansıyla harikalar yaratan forveti Cyle 'in menajeri , 'ten teklif aldıklarını ve 'ya dönecekleri yönünde ortaya atılan iddiayı yalanladı.

'ın ekibi 'e kiraladığı ve performansıyla harikalar yaratan forveti Cyle 'in menajeri , 'ten teklif aldıklarını ve 'ya dönecekleri yönünde ortaya atılan iddiayı yalanladı. Larin'in Avrupa'da memnun olduğunu ve yakın zamanda ayrılmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

  1. 22.11.2019
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