Cyle Larin gitmeyecek

Beşiktaş'ın Belçika ekibi Zulte Waragem'e kiraladığı ve performansıyla harikalar yaratan forveti Cyle Larin'in menajeri Paul Tenorio, Montreal Impact'ten teklif aldıklarını ve Kanada'ya dönecekleri yönünde ortaya atılan iddiayı yalanladı. Larin'in Avrupa'da memnun olduğunu ve yakın zamanda ayrılmak gibi bir planı olmadığını söyledi.