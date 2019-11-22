Cyle Larin gitmeyecek
Beşiktaş'ın Belçika ekibi Zulte Waragem'e kiraladığı ve performansıyla harikalar yaratan forveti Cyle Larin'in menajeri Paul Tenorio, Montreal Impact'ten teklif aldıklarını ve Kanada'ya dönecekleri yönünde ortaya atılan iddiayı yalanladı.
Beşiktaş'ın Belçika ekibi Zulte Waragem'e kiraladığı ve performansıyla harikalar yaratan forveti Cyle Larin'in menajeri Paul Tenorio, Montreal Impact'ten teklif aldıklarını ve Kanada'ya dönecekleri yönünde ortaya atılan iddiayı yalanladı. Larin'in Avrupa'da memnun olduğunu ve yakın zamanda ayrılmak gibi bir planı olmadığını söyledi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Cyle Larin gitmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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