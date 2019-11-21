Gedson Fernandes’e yeşil ışık
Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden Gedson Fernandes için kulübü Benfica'dan transfer onayı çıkmak üzere... Portekiz'den Futbol 365'a göre; Beşiktaş'ın kiralamak istediği Gedson için Benfica teknik direktörü Bruno Lage hangi mevkide oynatacağı kararını verebilmiş değil.
Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden Gedson Fernandes için kulübü Benfica'dan transfer onayı çıkmak üzere... Portekiz'den Futbol 365'a göre; Beşiktaş'ın kiralamak istediği Gedson için Benfica teknik direktörü Bruno Lage hangi mevkide oynatacağı kararını verebilmiş değil. Bu sezon geride kalan maçlarda sağ açık, sol açık, 10 numara ve forvet arkasında oynattığı futbolcusunun kendisini bulması için sürekli oynayabileceği bir takıma kiralık gitmesinde sakınca görmüyor. Tecrübeli hocanın yönetime bu yönde bir rapor verdiği iddia edildi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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