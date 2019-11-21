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21 Kasım 2019, Perşembe
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’e yeşil ışık

Gedson Fernandes’e yeşil ışık

'ın listesindeki isimlerden için kulübü 'dan onayı çıkmak üzere... Portekiz'den 365'a göre; Beşiktaş'ın kiralamak istediği Gedson için Benfica hangi mevkide oynatacağı kararını verebilmiş değil.

'ın listesindeki isimlerden için kulübü 'dan onayı çıkmak üzere... Portekiz'den 365'a göre; Beşiktaş'ın kiralamak istediği Gedson için Benfica hangi mevkide oynatacağı kararını verebilmiş değil. Bu sezon geride kalan maçlarda sağ açık, sol açık, 10 numara ve forvet arkasında oynattığı futbolcusunun kendisini bulması için sürekli oynayabileceği bir takıma kiralık gitmesinde sakınca görmüyor. Tecrübeli hocanın yönetime bu yönde bir rapor verdiği iddia edildi.

  1. 21.11.2019
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