Gedson Fernandes’e yeşil ışık

Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden Gedson Fernandes için kulübü Benfica'dan transfer onayı çıkmak üzere... Portekiz'den Futbol 365'a göre; Beşiktaş'ın kiralamak istediği Gedson için Benfica teknik direktörü Bruno Lage hangi mevkide oynatacağı kararını verebilmiş değil. Bu sezon geride kalan maçlarda sağ açık, sol açık, 10 numara ve forvet arkasında oynattığı futbolcusunun kendisini bulması için sürekli oynayabileceği bir takıma kiralık gitmesinde sakınca görmüyor. Tecrübeli hocanın yönetime bu yönde bir rapor verdiği iddia edildi.