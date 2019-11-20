Beşiktaş'ta Lens için kapıyı çalan yok!
Beşiktaş'ta bu sezon yokları oynayan Jeremain Lens için Beşiktaş'ın kapısını çalan yok. Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızının aldığı maaşı duayn kulüpler Lens'ten vazgeçiyor.
Siyah-beyazlıların devre arası yollarını ayırmak istediği Jeremain Lens için ne arayan var ne soran! Geldiği günden bu yana eleştirilen tecrübeli oyuncunun ayrılığının önündeki en büyük problem maaşı.
Southampton'dan 4 milyon Euro'ya transfer edilen Lens, yıllık 2.2 milyon Euro kazanırken, yönetim bu rakamı fazla buluyor.
Menajerine, 'bonservisinde kolaylık sağlayacağız' denilse de Hollandalı oyuncunun yüksek ücreti kulüpleri korkutuyor.
Yönetim bu konuyu bir kez daha menajerine iletirken makul bir bonservis ile oyuncunun maaşından çekinen kulüpleri ikna etmesini istedi.
LENS'İN PERFORMANSI
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maçta forma giydi. Toplamda 580 dakika sahada kalan futbolcu takımına 1 asistlik katkı yaptı.
- 20.11.2019
- Güncelleme: 20.11.2019 12:12
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Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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