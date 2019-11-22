Beşiktaş ile Konyaspor 37. maça çıkıyor

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 74 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 tamamlandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabakada ise kazanan taraf son dakika golüyle 3-2'lik sonuçla Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ SON 15 MAÇTA 6 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçının 6'sını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.

Bu arada iki takım arasındaki 36 lig maçının Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 18 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 10 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi.

Konya'da Beşiktaş 29, ev sahibi ekip 21 gol attı.

Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı son 8 lig maçından sadece birini kazanabildi. Rakibini 2014-2015 sezonunda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, deplasmandaki diğer 7 müsabakanın 6'sında berabere kaldı, birini yitirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.