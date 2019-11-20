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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'da maçı öncesi sakatlık şoku

Konyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku

'da dün akşam yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu burnunda kırık oluşan takım kaptanı , karşısında forma giyemeyecek.

'in 12'nci haftasında sahasında Cumartesi günü 'ı konuk edecek olan 'da, dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışması sonucu burnunda kırık oluşan şoku yaşanıyor.

Burnundan operasyon geçiren tecrübeli kaptanın Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği mücadelede burnuna darbe alan takım kaptanımız Ali Çamdalı çalışmayı yarıda bıraktı. Burnunda açılma ve kırık tespit edilen oyuncumuz Konya Medicana Hastanesi'nde Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, bu sabah taburcu edilen kaptanımız Ali Çamdalı'nın 1 hafta sonra maske ile takımla birlikte çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı" ifadelerine yer verildi.

  1. 20.11.2019
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