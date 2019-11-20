İttifak Holding Konyaspor'da dün akşam yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu burnunda kırık oluşan takım kaptanı Ali Çamdalı, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor'da, dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışması sonucu burnunda kırık oluşan Ali Çamdalı şoku yaşanıyor.
Burnundan operasyon geçiren tecrübeli kaptanın Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği mücadelede burnuna darbe alan takım kaptanımız Ali Çamdalı çalışmayı yarıda bıraktı. Burnunda açılma ve kırık tespit edilen oyuncumuz Konya Medicana Hastanesi'nde Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, bu sabah taburcu edilen kaptanımız Ali Çamdalı'nın 1 hafta sonra maske ile takımla birlikte çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı" ifadelerine yer verildi.
- 20.11.2019
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Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
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hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
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İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini imkansızı başardı!
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Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
Konyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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