Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve 7'ye 4 oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanın son bölümünde Marin Anicic ile girdiği ikili mücadele sonrası burnuna darbe alarak sakatlanan takım kaptanı Ali Çamdalı, çalışmaya devam edemedi.

Öte yandan, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Levan Shengelia ve Erdon Daci antrenmana katılmazken, milli takımından dönen Faruku Miya takımdan ayrı çalıştı.