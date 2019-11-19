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19 Kasım 2019, Salı
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'da maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

İttifak Holding , 'de 23 Kasım Cumartesi günü iç sahada ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve 7'ye 4 oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanın son bölümünde Marin Anicic ile girdiği ikili mücadele sonrası burnuna darbe alarak sakatlanan takım kaptanı , çalışmaya devam edemedi.

Öte yandan, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Levan Shengelia ve Erdon Daci antrenmana katılmazken, milli takımından dönen Faruku Miya takımdan ayrı çalıştı.

  1. 19.11.2019
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