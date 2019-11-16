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16 Kasım 2019, Cumartesi
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’a güvenoyu

Aykut Kocaman’a güvenoyu

Ligde 4 maçtır galibiyete hasret kalan 'da 'a güvenoyu çıktı. , "Biz bir kere Aykut hocamıza her yönüyle, her açıdan güvenerek anahtarı teslim etmiş olarak bu lige devam ediyoruz." dedi.

Ligde 4 maçtır galibiyete hasret kalan 'da 'a güvenoyu çıktı. , "Biz bir kere Aykut hocamıza her yönüyle, her açıdan güvenerek anahtarı teslim etmiş olarak bu lige devam ediyoruz. Bunda en ufak bir soru işaretimiz yok" diye konuştu.

  1. 16.11.2019
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