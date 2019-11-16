Ligde 4 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor'da Aykut Kocaman'a güvenoyu çıktı. Basın Sözcüsü Güven Öten, "Biz bir kere Aykut hocamıza her yönüyle, her açıdan güvenerek anahtarı teslim etmiş olarak bu lige devam ediyoruz. Bunda en ufak bir soru işaretimiz yok" diye konuştu.