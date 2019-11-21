Kocaman uyarı! - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Haberleri Kocaman uyarı!

Kocaman uyarı!

Kocaman uyarı!

Kötü gidişatına maçıyla son vermek isteyen 'da , takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kötü gidişatına maçıyla son vermek isteyen 'da , takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 5-1'lik F.Bahçe yenilgisini beklemediğini, kupada Eyüp maçıyla umutların zedelendiğini vurgulayan Kocaman, "Bu oyunda özgüven denilen şeyin ne kadar önemli olduğunu çok net gösteren en net durum. Tabi ki inişler çıkışlar olacak. Çok oturmuş bir takım değiliz. Şimdi soru şu: Biz hangi takımız? 7. haftaya kadarki kuvvetli takım mı, yoksa F.Bahçe, Eyüp, G.Birliği ve maçlarındaki takım mı? Bundan sonra yönümüzü belirleyecek olan ve cevabını bulacağımız soru bu" ifadelerini kullandı.

KONYA'DA ÇAMDALI ŞOKU!
Konyaspor'da önceki günkü idmanda aldığı darbe sonucu burnunda kırık oluşan takım kaptanı , Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Çamdalı'nın, 1 hafta sonra maske ile takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü açıklandı.

  1. 21.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kocaman uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN