Kocaman uyarı!
Kötü gidişatına Beşiktaş maçıyla son vermek isteyen Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kötü gidişatına Beşiktaş maçıyla son vermek isteyen Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 5-1'lik F.Bahçe yenilgisini beklemediğini, kupada Eyüp maçıyla umutların zedelendiğini vurgulayan Kocaman, "Bu oyunda özgüven denilen şeyin ne kadar önemli olduğunu çok net gösteren en net durum. Tabi ki inişler çıkışlar olacak. Çok oturmuş bir takım değiliz. Şimdi soru şu: Biz hangi takımız? 7. haftaya kadarki kuvvetli takım mı, yoksa F.Bahçe, Eyüp, G.Birliği ve Sivas maçlarındaki takım mı? Bundan sonra yönümüzü belirleyecek olan ve cevabını bulacağımız soru bu" ifadelerini kullandı.
KONYA'DA ÇAMDALI ŞOKU!
Konyaspor'da önceki günkü idmanda aldığı darbe sonucu burnunda kırık oluşan takım kaptanı Ali Çamdalı, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Çamdalı'nın, 1 hafta sonra maske ile takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü açıklandı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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