Beşiktaş'tan 3'lü forvet atağı!

Süper Lig'de son 3 maçında 3 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta gözler devre arasına çevrildi. Burak Yılmaz'ın sık sık sakatlık yaşaması ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet transferi mesajı üzerine yönetim harekete geçti. Kara Kartal'ın gündeminde 3 golcü yer alıyor...
22 Kasım 2019 Cuma 07:31
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Denizli galibiyetiyle milli araya moralli giren Beşiktaş, Konyaspor karşısında da galip gelerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
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Takımda birçok bölgede yaşanan eksiklikler ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın canını sıkıyor.
Özellikle de Burak Yılmaz'ın sık sık sakatlık yaşaması üzerine forvette üst düzey bir alternatifi olmayan Avcı, golcü bir santrafor transferi istiyor.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, forvet transferinin sinyalini vermişti.
Golcü transferi için düğmeye basan yönetim, devre arası için çalışmaları hızlandırdı.