Beşiktaş'tan 3'lü forvet atağı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'tan 3'lü forvet atağı!

Beşiktaş'tan 3'lü forvet atağı!

Süper Lig'de son 3 maçında 3 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta gözler devre arasına çevrildi. Burak Yılmaz'ın sık sık sakatlık yaşaması ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet transferi mesajı üzerine yönetim harekete geçti. Kara Kartal'ın gündeminde 3 golcü yer alıyor...
22 Kasım 2019 Cuma 07:31
Beşiktaş'tan 3'lü forvet atağı!

Denizli galibiyetiyle milli araya moralli giren Beşiktaş, Konyaspor karşısında da galip gelerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan 3'lü forvet atağı!

Takımda birçok bölgede yaşanan eksiklikler ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın canını sıkıyor.

Beşiktaş'tan 3'lü forvet atağı!

Özellikle de Burak Yılmaz'ın sık sık sakatlık yaşaması üzerine forvette üst düzey bir alternatifi olmayan Avcı, golcü bir santrafor transferi istiyor.

Beşiktaş'tan 3'lü forvet atağı!

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, forvet transferinin sinyalini vermişti.

Beşiktaş'tan 3'lü forvet atağı!

Golcü transferi için düğmeye basan yönetim, devre arası için çalışmaları hızlandırdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN