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Abdullah Avcı ideal kadrosuna kavuştu! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i...
Abdullah Avcı ideal kadrosuna kavuştu! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i...
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş'ta sakatların iyileşmesi ve formsuz oyuncuların form tutmasıyla Abdullah Avcı, ideal 11'ini sahaya sürebilecek. İşte Abdullah Avcı'nın Konyaspor karşışında sahaya süreceği muhtemel 11'i...
21 Kasım 2019 Perşembe 23:37
Güncelleme: 21.11.2019 23:40
Süper Lig'in 12 haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, uzun bir aradan sonra ideal kadrosunu sahaya sürebilecek.
Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu, sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar ve formsuzlukların yanısıra cezalı oyuncular sebebiyle 11 lig maçında 11 farklı kadro ile sahaya çıkmıştı.
Süper Lig'in 12 haftasındaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi sakat oyuncuların çoğunun iyileşmesi ve takımın artan formu, Abdullah Avcı'yı mutlu etti...
Tecrübeli teknik adam, Konyaspor deplasmanında ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkabilecek... siyah-beyazlı ekipte sadece Dorukhan ve Douglas'ın sakatlıkları sürüyor.