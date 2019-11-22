Turgay Demir: Beşiktaş yönetimi borç ödemek için Fulya'yı satacak

İşte o açıklamalar:

"Kulağıma bir şeyler geliyor. Eğer yaparlarsa ülke ayağa kalkar. Beşiktaş yönetimi Fulya'yı satacakmış ya da Akaretleri. Bu iddia bilmiyorum. Borç ödemek için Süleyman Seba'nın dişinden tırnağından arttırdığı şeyleri satarsan bu camia ödetir sana. Satarak yapmaksa ben de başkanlık yaparım. Ben de satarım. Ver emlakçıya Ümraniye gitti. Ertesi gün ver TOKİ'ye akaretler gitti. Ertesi gün ver Fulya'daki daireleri al sana 1 milyon TL para. Kolay bunu herkes yapar. Satarak değil katarak yapacaksın. Yeni kaynak bulacaksın. Paran yoksa yeni çevre edineceksin o çevreden para bulacaksın. Beğenmediğimiz Fikret Orman 230 milyon dolarlık sponsor buldu. Sen ne yapacaksın? Daha 105 milyonu bulmadı. Ocaktan sonra 350 milyon daha lazım. "

"BEŞİKTAŞ TRANSFER YAPAMAZ"

"İnsanları kandırmaksa ben burda her sabah her geldiğimde derim ki "Beşiktaş transfer yapar, yapamaz mı? Ahmet Nur Çebi cebinden verir, 50 tane adam gelir" hikaye geç onları. Cebinden verdiğinin şartları var. "