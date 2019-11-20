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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'ta Konyaspor kadrosunu şekillendirmeye başladı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı Konyaspor kadrosunu şekillendirmeye başladı

Konya maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan , "Sonuna kadar oyunu tutacağız. Topun hakimi olacağız. Sisteme uyumun zaman alacağını biliyorduk, ancak sonucunu aldık. Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek için Konya'dan da 3 puanla dönmeliyiz. Zorlu deplasmanda da oyuna hükmetmeliyiz" diye konuştu.

Konya maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan , "Sonuna kadar oyunu tutacağız. Topun hakimi olacağız. Sisteme uyumun zaman alacağını biliyorduk, ancak sonucunu aldık. Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek için Konya'dan da 3 puanla dönmeliyiz. Zorlu deplasmanda da oyuna hükmetmeliyiz" diye konuştu.

6 OYUNCU BANKO
'ın ezberlenecek 11'i olma ihtimali oldukça yüksek. Savunmada Vida-Ruiz, orta sahada Atiba-Elneny ve hücum hattında Burak Yılmaz-Diaby ile takım iskeletini oluşturan teknik direktör Abdullah Avcı, geriye kalan oyuncuları ise hafta boyunca yapacakları idman performanslarına göre belirleyecek.

SOLDA ZOR SEÇİM
Sol kanatta forma giyen Rebocho, Caner ve N'Koudou'nun form grafiği yukarıya çıkarken, bu isimlerden hangi ikisinin sahada olacağı merak konusu. Son maçlarda savunmaya büyük katkı yapan Rebocho, sol bekte Avcı'nın gözdesi durumunda. Tecrübeli hoca sol kanatta ise Caner ile N'Koudou arasında kararsız.

  1. 20.11.2019
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