Mert görüşme odasında

Beşiktaş, sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş ile bugün İstanbul'da yüz yüze bir görüşme yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Mert Hakan'la yaptığı ilk görüşmede "Seni takımımda görmeyi çok istiyorum" dediği ve kulübünden bu konuda izin istemesini talep ettiği öğrenildi. Sivasspor da Mert Hakan'a izin verirken, bugün yapılacak görüşmede el sıkışılması durumunda 25 yaşındaki oyuncunun ocak ayından itibaren Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.