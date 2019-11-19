Mert görüşme odasında - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Mert görüşme odasında

Mert görüşme odasında

Mert görüşme odasında

Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki ile bugün masaya oturacak. El sıkışılması durumda Ocak’ta transfer bitirilecek. 'nın Mert Hakan'la yaptığı ilk görüşmede "Seni takımımda görmeyi çok istiyorum" dediği ve kulübünden bu konuda izin istemesini talep ettiği öğrenildi.

, sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki yıldız oyuncu Yandaş ile bugün 'da yüz yüze bir görüşme yapacak. 'nın Mert Hakan'la yaptığı ilk görüşmede "Seni takımımda görmeyi çok istiyorum" dediği ve kulübünden bu konuda izin istemesini talep ettiği öğrenildi. Sivasspor da Mert Hakan'a izin verirken, bugün yapılacak görüşmede el sıkışılması durumunda 25 yaşındaki oyuncunun ocak ayından itibaren Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

  1. 19.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert görüşme odasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN