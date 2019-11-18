Beşiktaş'ta çalışmalar devam edecek
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün tekrar devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular bugün saat 11.30'da Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde tekrar topbaşı yapacak.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün tekrar devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular bugün saat 11.30'da Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde tekrar topbaşı yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın antrenmanda Konyaspor müsabakasının teknik- taktik provaları üzerinde duracağı öğrenildi.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Beşiktaş'ta çalışmalar devam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.