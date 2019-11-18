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18 Kasım 2019, Pazartesi
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'ta çalışmalar devam edecek

Beşiktaş'ta çalışmalar devam edecek

Siyah-beyazlı takım, 'in 12'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı karşılaşmasının hazırlıklarına bugün tekrar devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular bugün saat 11.30'da 'nde tekrar topbaşı yapacak.

Siyah-beyazlı takım, 'in 12'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı karşılaşmasının hazırlıklarına bugün tekrar devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular bugün saat 11.30'da 'nde tekrar topbaşı yapacak. Teknik direktör 'nın antrenmanda Konyaspor müsabakasının teknik- taktik provaları üzerinde duracağı öğrenildi.

  1. 18.11.2019
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