Beşiktaş'tan forvete sürpriz transfer hamlesi! Albian Ajeti...

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'a alternatif olacak bir santrfor istedi. Sezon başındaki sakatlığını atlattıktan sonra tam olarak formunu tutturamayan ve sadece iki penaltı golü bulunan Burak'ın 34 yaşında olmasından dolayı üzerine çok yük bindiğini savunan Avcı, golcü oyuncunun yaşadığı sakatlıkların da dinlenememesinden kaynaklandığını belirtti.

Yönetime verdiği raporda Güven Yalçın ve Umut Nayir'in yetersiz olduğunu kaydeden Abdullah Avcı, sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek bir santrforla takımın çok daha güçlü bir hale geleceğine inanıyor.

ABOUBAKAR ZOR

Transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları da bir süredir yaptıkları çalışmalarda listenin ilk sırasına İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın formasını giyen Albian Ajeti'yi aldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sezon başında 9 milyon euro karşılığında Basel'den Ada'nın yolunu tutan 22 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli oyuncunun kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor. West Ham'ın da bu sezon çok az şans bulan Ajeti'nin tecrübe kazanması için bu teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor. Siyah-beyazlılar Ajeti'de mutlu sona ulaşamazsa listede iki isim daha bulunuyor. Yaşadığı ciddi sakatlığı atlattıktan sonra kadroya girmekte zorlanan Kartal'ın eski yıldızı Aboubakar'a yönetim mesafeli bakıyor. Listedeki üçüncü ismin St. Etienne'de bu sezon iki maça çıkan ve gol atamayan Lois Diony olduğu öğrenildi.

WEST HAM'DA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Basel formasıyla üç sezonda attığı 40 golle dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında 9 milyon euro karşılığında West Ham United'a transfer olan Albian Ajeti yeni takımında çok az şans buldu. Oyuna sonradan girdiği dört maçta toplam 94 dakika süre alan Kosova asıllı İsviçreli oyuncu golle tanışamadı.